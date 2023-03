Milan, Pioli sconsolato al termine della gara contro l’Udinese: “Sono deluso” (Di domenica 19 marzo 2023) Questa sera il Milan di Pioli ha subito una grande e soprattutto grave batosta. La squadra rossonera rimane compatta, unita e soprattutto cinica in Champions League. Mentre in Serie A l’undici Milanese si sfalda e non fa molto per recuperare posizioni e punti. Sembra quasi che senza poter lottare per lo scudetto la squadra diventi rinunciataria e poco incisiva. Ma la lotta Champions chiama e il 3-1 rifilato dall’Udinese alla Dacia Arena questa sera pesa come un macigno. Pioli vuole che però i suoi uomini non perdano lucidità in questa fase finale della massima serie, e subito dopo la gara contro i friulani è intervenuto ai microfoni di Sky. Tra delusione e rabbia il tecnico del Milan ha provato ad analizzare quanto messo in campo dai ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Questa sera ildiha subito una grande e soprattutto grave batosta. La squadra rossonera rimane compatta, unita e soprattutto cinica in Champions League. Mentre in Serie A l’undiciese si sfalda e non fa molto per recuperare posizioni e punti. Sembra quasi che senza poter lottare per lo scudetto la squadra diventi rinunciataria e poco incisiva. Ma la lotta Champions chiama e il 3-1 rifilato dalalla Dacia Arena questa sera pesa come un macigno.vuole che però i suoi uomini non perdano lucidità in questa fase finalemassima serie, e subito dopo lai friulani è intervenuto ai microfoni di Sky. Tra delusione e rabbia il tecnico delha provato ad analizzare quanto messo in campo dai ...

