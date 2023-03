Milan, Montolivo: «Leao vale la cifra che richiede per il rinnovo» (Di domenica 19 marzo 2023) Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN circa il rinnovo di contratto di Rafael Leao con i rossoneri Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN circa il possibile rinnovo di contratto di Rafael Leao con i rossoneri. L’ex azzurro ha risposto ad una domanda delle studio che chiedeva se l’attaccante portoghese valesse 7,5 milioni di euro (la cifra che il giocatore chiede per il rinnovo di contratto). PAROLE – «Leao vale la cifra richiesta per il rinnovo perché è un giocatore troppo importante per il Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Riccardo, ex centrocampista del, ha parlato a DAZN circa ildi contratto di Rafaelcon i rossoneri Riccardo, ex centrocampista del, ha parlato a DAZN circa il possibiledi contratto di Rafaelcon i rossoneri. L’ex azzurro ha risposto ad una domanda delle studio che chiedeva se l’attaccante portoghesesse 7,5 milioni di euro (lache il giocatore chiede per ildi contratto). PAROLE – «larichiesta per ilperché è un giocatore troppo importante per il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

