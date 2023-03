Milan | Leao e non solo | la crisi rossonera allarma i tifosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - lucabianchin7 : Avere Theo o non averlo. Il #Milan attacca quasi solo a destra (e Leao così è poco utile). #UdineseMilan - DAZN_IT : Mai banale Ibra ?? Leão tornerà quello della scorsa stagione ? #Milan #DAZN - Manueldoro26 : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Io resto fiducioso che Leao rinnoverà il contratto con il #Milan e che alla fine un’intesa si trover… - serieAnews_com : ??#Milan, è di nuovo crisi per la squadra di #Pioli: #Leao preoccupa -

UDINE " Tre dormite difensive costano caro alche affonda a Udine ed esce sconfitto per 3 - 1. Sono Pereyra, Beto ed Ehizibue i mattatori di ... Quattro minuti dopo,ci prova con un tiro ...Voto 5 anche in attacco per un Rafache continua a viaggiare in un tunnel cieco, dove i suoi ...i 'meno peggio' della serata di Udine Insufficienza meno grave, dunque voto 5,5 , per Mike ...Una stagione che doveva essere la consacrazione definitiva deldi Pioli, ma che nella realtà ... Manovre che io finanzierei con le cessioni die Theo Hernandez ( il primo che andrà a scadenza ...

Guardiola ha deciso di venderlo: il Milan ha il post Leao CalcioMercato.it

Bisogna aspettare il 40' per vedere in azione Leao, che chiama Silvestri alla parata. La gara si infiamma nel finale di frazione. Il Var è decisivo al 45' per ravvisare il fallo di mano di Bijol: ...Solo al 40' Leao ha avuto una buona occasione di tiro, parato da Silvestri. La partita si è infiammata nel finale del primo tempo, quando l’arbitro ha assegnato un rigore al Milan per fallo di mano di ...