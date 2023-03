Milan, Ibrahimovic: “Orgoglioso di essere nella storia del club, se sto bene voglio continuare a giocare” (Di domenica 19 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese-Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A 2022/2023: “essere entrato nella storia di un club come il Milan mi rende Orgoglioso. Erano 14 mesi che non giocavo una partita da titolare, ma se sto bene come oggi posso giocare senza alcun dubbio. Credo in me stesso, nella mia vita c’è ancora spazio per le emozioni“. “Peccato per la partita che non è andata bene, dobbiamo continuare ad alzare il livello. Quest’anno siamo sotto stress ogni giornata, ma è normale perché essendo i campioni d’Italia tutti vogliono batterci – ha spiegato Ibra – Gli alti e bassi sono ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Zlatanè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese-, match valido per la 27esima giornata di Serie A 2022/2023: “entratodi uncome ilmi rende. Erano 14 mesi che non giocavo una partita da titolare, ma se stocome oggi possosenza alcun dubbio. Credo in me stesso,mia vita c’è ancora spazio per le emozioni“. “Peccato per la partita che non è andata, dobbiamoad alzare il livello. Quest’anno siamo sotto stress ogni giornata, ma è normale perché essendo i campioni d’Italia tuttino batterci – ha spiegato Ibra – Gli alti e bassi sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - gippu1 : Alla sua prima fascia da capitano in 163 partite con la maglia del Milan, Zlatan #Ibrahimovic diventa anche il capi… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Sono orgoglioso di entrare nella storia del #Milan. Cosa succede? Quando giochi da campione d'Italia… - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Ibrahimovic a Sky Sport: “Quando giochi da Campioni d’Italia sei un bersaglio e uno stimolo per tutti. Questa squadra non ha… - 86_longo : #Ibrahimovic: “Questa squadra non ha esperienza per giocare da Campioni d’Italia. Le pressioni sono maggiori. Per q… -