Milan | Ibrahimovic non basta | un vero disastro quanto visto a Udine | News

Grazie al gol, purtroppo per ilinutile, segnato su rigore all'Udinese Zlatanè diventato il più anziano marcatore della storia della nostra Serie A, superando una leggenda come Alessandro Costacurta, oggi nostro ...Le critiche dopo il ko di ieri sono inevitabili A nulla è valso il ritorno al gol di Zlatanper il, che è caduto in trasferta sul campo dell'Udinese ieri sera con il punteggio netto ...Riecco l'immortale. Stavolta non è un gol fortunato, ilieri (18 marzo) è uscito battuto anche in questo caso dall'Udinese alla Dacia Arena per 3 - 1. ... Continua ZlatanAlessandro ...

Ibra e il rigore bis da record: "Se sto bene voglio continuare" La Gazzetta dello Sport

Il Milan torna a frenare la sua corsa, con una sconfitta inattesa che lascia ampiamente l’amaro in bocca. E non basta il ritorno alla rete di Zlatan Ibrahimovic dopo 433 giorni dalla sua ultima ...Grazie al gol, purtroppo per il Milan inutile, segnato su rigore all'Udinese lo svedese è diventato il più anziano marcatore della storia della nostra Serie A, superando una leggenda come Alessandro ...