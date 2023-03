Milan, Ibrahimovic: «Dobbiamo gestire meglio la pressione» (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Zlatan Ibrahimovic dopo la sconfitta del Milan ad Udine: «Questa squadra non ha esperienza di giocare da campioni d’Italia» Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Milan contro l’Udinese. Di seguito le sue partite. RECORD – «È meglio che billy tiene questo record, non voglio averlo… Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club. Ha grande storia, grandi giocatori, se c’è il mio nome qui in mezzo mi dà tanto e significa tanto per me. Questo gol non ha portato i tre punti. Questa era anche la prima partita da capitano, è stato un orgoglio, ma non è andata come volevamo. Mi sentivo molto bene. È 14 mesi che non iniziavo una partita. L’importante è stare bene, se sto bene come oggi posso giocare. Non ho dubbi su me stesso, credo ancora in me ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Zlatandopo la sconfitta delad Udine: «Questa squadra non ha esperienza di giocare da campioni d’Italia» Zlatanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta delcontro l’Udinese. Di seguito le sue partite. RECORD – «Èche billy tiene questo record, non voglio averlo… Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club. Ha grande storia, grandi giocatori, se c’è il mio nome qui in mezzo mi dà tanto e significa tanto per me. Questo gol non ha portato i tre punti. Questa era anche la prima partita da capitano, è stato un orgoglio, ma non è andata come volevamo. Mi sentivo molto bene. È 14 mesi che non iniziavo una partita. L’importante è stare bene, se sto bene come oggi posso giocare. Non ho dubbi su me stesso, credo ancora in me ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - gippu1 : Alla sua prima fascia da capitano in 163 partite con la maglia del Milan, Zlatan #Ibrahimovic diventa anche il capi… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Sono orgoglioso di entrare nella storia del #Milan. Cosa succede? Quando giochi da campione d'Italia… - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Ibrahimovic a Sky Sport: “Quando giochi da Campioni d’Italia sei un bersaglio e uno stimolo per tutti. Questa squadra non ha… - 86_longo : #Ibrahimovic: “Questa squadra non ha esperienza per giocare da Campioni d’Italia. Le pressioni sono maggiori. Per q… -