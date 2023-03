Milan e Real Madrid, due squadre pronte a inserirsi per Brahim Diaz (Di domenica 19 marzo 2023) Sono settimane importanti in casa Milan per il futuro di Brahim Diaz. I rossoneri hanno la possibilità di acquistare il calciatore dal... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Sono settimane importanti in casaper il futuro di. I rossoneri hanno la possibilità di acquistare il calciatore dal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - B24PT : 11 abril: Benfica - Inter // Man City - Bayern 12 abril: Real Madrid - Chelsea // Milan - Napoli 18 abril: Chelsea… - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - Jack73371033 : @FabioGibaldo @stefanoscorpio No no, è proprio il Corriere che vi pompa da una vita manco foste il Real. E comunque… - RomeoMJ : Negli ultimi 30 anni ci sono state squadre ingiocabili a tratti.. solo in Italia per dirle alcune il Milan di Ancel… -