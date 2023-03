(Di domenica 19 marzo 2023) Fulvio, ex calciatore e telecronista, ha parlato della partita di ieri tra Udinese ee, in particolare, delle prestazioni di Rafael

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, Collovati: 'Disarmante. #Leao è irriconoscibile' #SempreMilan - Ftbnews24 : Milan, Collovati: “La prestazione contro l’Udinese è stata disarmante” - RadioRossonera : 'La prestazione di ieri del Milan è disarmante' ??? Il giudizio negativo di Fulvio #Collovati sul momento del… - MilanSpazio : Collovati ‘distrugge’ il Milan e Leao: che attacco in diretta! - Milannews24_com : #Collovati: «#Milan disarmante, le assenze hanno pesato» -

Ilfatica ad ingranare la giusta marcia nel campionato e Fulviomette il carico da 90 sulle spalle della squadra di Pioli , reduce dalla sconfitta in trasferta contro l'Udinese. Ai ......era l'allenatore del, subentrato dopo l'esonero di Luigi Radice. La situazione sfociò nell'episodio del cubetto di porfido tirato dai sostenitori ospiti in testa al difensore Fulvio, ...Fulvioha parlato della situazione delai microfoni di Tuttomercatoweb Radio , nel corso del programma Piazza Affari. In vista del prossimo impegno europeo, il campione del mondo ha spiegato: ...

Milan, Collovati: "La prestazione contro l'Udinese è stata disarmante" Footballnews24.it

Milan, Theo Hernandez @livephotosport Alla Dacia Arena il Milan ... Un mix di ingredienti negativi sui quali si è soffermato ai microfoni di Radio Rai l’ex calciatore Fulvio Collovati. Queste le sue ...Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai: "Il Napoli ha messo in depressione tutte le altre. La prestazione di ieri del Milan è disarmante, impalpabile: un punto ...