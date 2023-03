Migliaia di pesci morti nel fiume a causa del troppo caldo: le carcasse ammassate in superficie. Il video dall’Australia (Di domenica 19 marzo 2023) Migliaia di pesci sono affiorati in superficie, morti, a causa delle ondate di caldo. È successo nel fiume Darling-Baaka, nel nuovo Galles del Sud, in Australia. La moria dei pesci è legata ai bassi livelli di ossigeno nell’acqua (l’acqua più calda trattiene meno ossigeno). video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023)disono affiorati in, adelle ondate di. È successo nelDarling-Baaka, nel nuovo Galles del Sud, in Australia. La moria deiè legata ai bassi livelli di ossigeno nell’acqua (l’acqua più calda trattiene meno ossigeno).Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

