Michelle Hunziker | ai fornelli! Ecco il suo piatto preferito | super light

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 19 marzo 2023)ha un fisico strepitoso, ma non rinuncia mai ad alcuni piatti gourmet:il suoA breve diventerà nonna e possiamo già conferirle il titolo di 'Miss nonna 2023'.è veramente bellissima e con l'avanzare degli anni è esattamente come il vino: più invecchia più è buono. Complice anche il fatto che in questi anni ha adottato uno stile di vita completamente diverso che l'aiuta a mantenersi in forma.oltre ad allenarsi in palestra e svolgere uno speciale corso di arti marziali chiamato Kyokushin, è sempre attenta alla sua alimentazione e non solo. Da ormai sette anni cura il suo corpo sia esternamente con creme, sieri e prodotti di ogni genere, ma anche dall'interno con tantissimi integratori: ovviamente, come ...