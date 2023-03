Messina Denaro mandò un messaggio dal carcere: "Ora la Palermo bene ha paura" (Di domenica 19 marzo 2023) "Dottoressa, lei è mai stata a Palermo?", chiede Matteo Messina Denaro alla dottoressa che lo ha visitato, in carcere, a dodici giorni dal suo arresto. "No, non sono mai andata a Palermo", risponde la... Leggi su feedpress.me (Di domenica 19 marzo 2023) "Dottoressa, lei è mai stata a?", chiede Matteoalla dottoressa che lo ha visitato, in, a dodici giorni dal suo arresto. "No, non sono mai andata a", risponde la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : MEDICI MASSONI PER MESSINA DENARO, MEDICI EROI TRAVOLTI DAL CAOS Sabato #11marzo in edicola con il Fatto Quotidian… - Salvato20904154 : RT @kiara86769608: Messina Denaro parla della “Palermo bene” dopo dodici giorni dal suo arresto . - BTiddia : RT @kiara86769608: Messina Denaro parla della “Palermo bene” dopo dodici giorni dal suo arresto . - FrancescoDeBen8 : @mentecritica Era utopia anche arrestare Messina Denaro che, in effetti, se ne è restato tranquillo a casa sua per… - kiara86769608 : Messina Denaro parla della “Palermo bene” dopo dodici giorni dal suo arresto . -