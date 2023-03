Mese di Yoshi | Retro-recensione #3 | Yoshi’s Story

Leggi su tuttotek

(Di domenica 19 marzo 2023) Quando si dice “felici come una Pasqua”: ildici porta verso l’albero della cuccagna, nelladi’sSiamo partiti con ildicon ladi Super Mario World, per poi parlare del sequel-però-prequel ambientato nell’infanzia del baffone: a questo punto, tanto vale tagliare la testa al toro e dare al lucertolone un ruolo da protagonista assoluto, ed è da questa premessa che nasce’s. In un curioso caso di “verginità videoludica”, l’amante indefesso della Grande N che vi sta scrivendo non aveva mai assaggiato il capitolo per Nintendo 64 prima della stesura dell’articolo. “E avendone ben donde”, avrebbe tuonato il sottoscritto ai primi ...