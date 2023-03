Meret esce allo scoperto sullo Scudetto: “Abbiamo un sogno futuro” (Di domenica 19 marzo 2023) Il Napoli continua a vincere e lo fa anche sul campo del Torino. I ragazzi di Spalletti rifilano 4 reti alla squadra di Juric e volano a +21 sull’Inter che questa sera giocherà contro la Juventus. Nonostante la larga vittoria, il Torino ha creato diverse occasioni per far male al Napoli. In più di un’occasione, è stato Meret ha salvare il cleen sheet. Meret Napoli Al termine del match, proprio il portiere friulano ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del numero 1 azzurro: “Al rientro dalla sosta ci sarà una sfida importante, contro i campioni d’Italia. Sarà un antipasto dei quarti di Champions. Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo e possiamo toglierci soddisfazioni importanti”. Sulla parata:“Un tiro molto insidioso, ma fortunatamente siamo riusciti a non prendere gol. Dopo Abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 marzo 2023) Il Napoli continua a vincere e lo fa anche sul campo del Torino. I ragazzi di Spalletti rifilano 4 reti alla squadra di Juric e volano a +21 sull’Inter che questa sera giocherà contro la Juventus. Nonostante la larga vittoria, il Torino ha creato diverse occasioni per far male al Napoli. In più di un’occasione, è statoha salvare il cleen sheet.Napoli Al termine del match, proprio il portiere friulano ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del numero 1 azzurro: “Al rientro dalla sosta ci sarà una sfida importante, contro i campioni d’Italia. Sarà un antipasto dei quarti di Champions. Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo e possiamo toglierci soddisfazioni importanti”. Sulla parata:“Un tiro molto insidioso, ma fortunatamente siamo riusciti a non prendere gol. Dopo...

