Meret: «È una vittoria meritata e voluta fortemente, siamo molto contenti del percorso fatto finora» (Di domenica 19 marzo 2023) Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Torino in trasferta. «Al rientro della sosta ci sarà questa sfida importante contro una grande squadra campione di Italia, il Milan, la prepareremo sicuramente al meglio e sarà un anticipo della sfida di Champions, dobbiamo giocare con questa intensità e la voglia di aiutarci l’un l’altro e ci toglieremo belle soddisfazioni». Oggi hai fatto una grande parata. Come stai? Meret: «Col polso sto meglio, ho preso un colpo al naso ma penso niente di grave. E’ stato un tiro molto insidioso in mezzo a tanti difensori, per fortuna siamo riusciti a non subire gol, poi abbiamo controllato benissimo la partita, siamo rimasti concentrati. E’ una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Il portiere del Napoli, Alex, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo lacontro il Torino in trasferta. «Al rientro della sosta ci sarà questa sfida importante contro una grande squadra campione di Italia, il Milan, la prepareremo sicuramente al meglio e sarà un anticipo della sfida di Champions, dobbiamo giocare con questa intensità e la voglia di aiutarci l’un l’altro e ci toglieremo belle soddisfazioni». Oggi haiuna grande parata. Come stai?: «Col polso sto meglio, ho preso un colpo al naso ma penso niente di grave. E’ stato un tiroinsidioso in mezzo a tanti difensori, per fortunariusciti a non subire gol, poi abbiamo controllato benissimo la partita,rimasti concentrati. E’ una ...

Napoli ancora devastante. Torino battuto 4 - 0 I granata però non si lasciano intimorire e al quarto d'ora rispondono con una conclusione di Vlasic parata da Meret, ma è al 23' che i padroni di casa hanno la più grande palla gol per il pareggio: ... Napoli, le pagelle di CM: Kvara e Osimhen incontenibili Commenta per primo Torino - Napoli 0 - 4 Meret 6: si oppone bene sulla conclusione di Vlasic in apertura di match e in qualche modo si salva ... L'azione del terzo gol partenopeo nasce proprio da una sua ... SERIE A. Sì, è un Napoli devastante: poker al Toro e scudetto a un passo Mattatore del match il solito immarcabile Osimhen , autore di una doppietta e sempre più ... In mezzo, a referto, da registrare prima la conclusione di Vlasic parata da Meret poi la clamorosa palla gol ... I granata però non si lasciano intimorire e al quarto d'ora rispondono conconclusione di Vlasic parata da, ma è al 23' che i padroni di casa hanno la più grande palla gol per il pareggio: ...Commenta per primo Torino - Napoli 0 - 46: si oppone bene sulla conclusione di Vlasic in apertura di match e in qualche modo si salva ... L'azione del terzo gol partenopeo nasce proprio dasua ...Mattatore del match il solito immarcabile Osimhen , autore didoppietta e sempre più ... In mezzo, a referto, da registrare prima la conclusione di Vlasic parata dapoi la clamorosa palla gol ... Meret: «È una vittoria meritata e voluta fortemente, siamo molto ... IlNapolista Meret: “Aspettiamo il Milan. Sulla Champions…” Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino-Napoli: “Al rientro dalla sosta abbiamo una grande squadra come il Milan che è campione d’Italia e dobbiamo rispettarla. Con il ... Meret a Dazn: "Oggi ci siamo avvicinati molto allo Scudetto! Ciclo Speriamo..." Alex Meret, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro il Torino è intervenuto al microfono di DAZN: "Al rientro dalla sosta ci sarà questa sfida importante, contro i campioni d'Italia, sarà un anti ... Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino-Napoli: “Al rientro dalla sosta abbiamo una grande squadra come il Milan che è campione d’Italia e dobbiamo rispettarla. Con il ...Alex Meret, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro il Torino è intervenuto al microfono di DAZN: "Al rientro dalla sosta ci sarà questa sfida importante, contro i campioni d'Italia, sarà un anti ...