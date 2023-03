Mercedes Mone | “Voglio essere io a far ritirare Mickie James”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Mercedes Mone: 'Voglio essere io a ritirare Mickie James' - ErosBanks97 : RT @Zona_Wrestling: Mercedes Mone: “Nessuno sa cosa è davvero successo tra me e la WWE, non ne ho parlato con nessuno” - TSOWrestling : Sarà la CEO ad infliggere la fatale sconfitta a Mickie James? #TSOW #TSOS - gioda89 : RT @donnetralecorde: Mercedes Moné ha rivelato di recente che non ha voluto raccontare ad anima viva cos'è successo quando ha deciso di abb… - SpazioWrestling : Mercedes Moné ha parlato a cuore aperto della decisione di lasciare la WWE #NJPW #WWE #MercedesMoné -

Mercedes Mone: “Nessuno sa cosa è davvero successo tra me e la WWE, non ne ho mai parlato” Zona Wrestling

Mercedes Mone sta vivendo un periodo d’oro: dopo aver lasciato la WWE e aver raggiunto la NJPW, l’ex WWE Women’s Champions sta riscuotendo un grandissimo successo, avendo anche conquistato l’IWGP ...Mercedes Moné ha rivelato di voler affrontare e sconfiggere Mickie James, costringendola al ritiro dal ring. L’ex Sasha Banks sta esplorando il mondo del professional wrestling al di fuori della WWE.