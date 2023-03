(Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Giorgiasceglie una foto della sua famiglia per celebrare la festa del. Sui social la presidente del Consiglio posta una sua immagine, di spalle, mentre tiene in mano una foto incorniciata che la ritrae insieme al compagno Andrea Giambruno e la figlioletta, nel giorno dei festeggiamenti per il primo compleanno della bambina. "Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro,. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra.una", scrive la premier.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Auguri a chi ama l'Italia. A 162 anni dall'Unità d'Italia, celebriamo un popolo unito, fiero, coraggioso e orgogli… - fisco24_info : Meloni: 'Auguri a tutti i papà, siete una ricchezza insostituibile': AGI - Giorgia Meloni sceglie una foto della su… - IlnuovoPreside1 : @GiorgiaMeloni Auguri a tutti i #papà, anche a quelli delle famiglie non tradizionali, tipo le famiglie di #Meloni,… - Itsmylifemusic1 : 19 marzo Festa del Papà. Auguri a tutte le DONNE che fanno anche da papà. Alle DONNE che si sono ritrovate sole, ab… - lia_meloni : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti,comunque la pensiate,oggi San Giuseppe voglio essere di parte @GiuseppeConteIT ti faccio tanti auguri p… -

... come hanno fatto lo scorso novembre alcuni manifestanti 'per la pace', i quali pretendevano che il Pd si opponesse all'invio di armi all'Ucraina (a Elly Schlein). Il cammino di Giorgia...... scontri e devastazione Scontri Napoli - Eintracht, De Laurentiis: 'faccia come Thatcher con ... Come sottolinea Repubblica , sul profilo Instagram del Feyenoord sono arrivati gli "" degli ...Però non si poteva oggi non dare ingombro al "paso doble" che laha deciso di fare per dare ...qualcosa il fatto che oggi ponti del genere si riescono a fare in tutto il mondo E quindia ...

Meloni: auguri a tutti i papà, ricchezza insostituibile Corriere della Sera

Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile”.: scrive sui social Giorgia Meloni, postando una ...Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile.§ ...