Meloni | Auguri a tutti i papà | siete una ricchezza insostituibile

(Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Giorgiasceglie una foto della sua famiglia per celebrare la festa del. Sui social la presidente del Consiglio posta una sua immagine, di spalle, mentre tiene in mano una foto incorniciata che la ritrae insieme al compagno Andrea Giambruno e la figlioletta, nel giorno dei festeggiamenti per il primo compleanno della bambina. "Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro,. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra.una", scrive la premier.

