"Meloni alla Cgil? Se qualcuno trova qualcosa di fascista...": sinistra muta (Di domenica 19 marzo 2023) Eccola qui. Non vedeva l'ora di mettere i piedi fuori dall'abitacolo. Guarda in sé stessa e fuori, gli altri. Vede Maurizio Landini, che le si fa vicino sorridente sventolando la cravatta rossa. Si sente meglio di sempre, Giorgia Meloni. Prima ancora che incontrare i reparti d'attacco dell'opposizione – e chi più dei delegati del congresso nazionale della Cgil potrebbe esserlo- Giorgia Meloni ha incontrato il proprio fuoco interiore, cuore e ragione in movimentato equilibrio. In questi cinque mesi da premier, in tanti hanno cercato di educarla, dentro e fuori la cerchia dei suoi consiglieri, proponendole di indossare una veste che non è sua: quella di persona-istituzione, come se fosse un'altra Giorgia. Dunque meno irruenta, più circospetta, meno esposta al vento dell'imprevedibile. Ieri si è capito, e lo ha compreso soprattutto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Eccola qui. Non vedeva l'ora di mettere i piedi fuori dall'abitacolo. Guarda in sé stessa e fuori, gli altri. Vede Maurizio Landini, che le si fa vicino sorridente sventolando la cravatta rossa. Si sente meglio di sempre, Giorgia. Prima ancora che incontrare i reparti d'attacco dell'opposizione – e chi più dei delegati del congresso nazionale dellapotrebbe esserlo- Giorgiaha incontrato il proprio fuoco interiore, cuore e ragione in movimentato equilibrio. In questi cinque mesi da premier, in tanti hanno cercato di educarla, dentro e fuori la cerchia dei suoi consiglieri, proponendole di indossare una veste che non è sua: quella di persona-istituzione, come se fosse un'altra Giorgia. Dunque meno irruenta, più circospetta, meno esposta al vento dell'imprevedibile. Ieri si è capito, e lo ha compreso soprattutto la ...

