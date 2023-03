(Di domenica 19 marzo 2023)Ria e NDG sono i primi due eliminati del serale di22 e oggi, a distanza di giorni (la puntata che abbiamo visto ieri sera è stata registrata venerdì pomeriggio), hanno rotto il silenzio su Instagram. “Devo dire che descrivere questa esperienza anon sia proprio semplice” – ha esorditoRia – “Penso che finché non vivi le cose sulla tua pelle non ti rendi conto di quanto siano grandi. Si è concluso un percorso che terrò nel mio cuore per tutta la vita! Una grande famiglia di nomedove all’interno lavorano 24h delle persone meravigliose con la quale ho passato ben 7 lunghi mesi”. E ancora: “Voglio ringraziare i miei compagni che hanno fatto parte di questo lunghissimo viaggio e lo hanno reso speciale. Ho collezionato tantissimi momenti con ognuno di voi, vi voglio un bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Megan Ria e NDG: le prime parole dopo l’eliminazione da Amici - ADelleNotizie : Amici 22 Megan Ria rompe il silenzio dopo l’eliminazione #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita #daniele… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Questo è l’inizio di tante cose belle, questo programma mi ha fatto crescere e capire tanto di me” Le prime parole di Megan… - infoitcultura : Megan Ria dopo l’eliminazione da Amici 22: “Ora iniziano le cose belle, non mi pento di nulla” - fanpage : “Questo è l’inizio di tante cose belle, questo programma mi ha fatto crescere e capire tanto di me” Le prime parol… -

... mentre la prima puntata di Amici , che ha visto la doppia eliminazione die NDG, ha fatto 4.007.000 spettatori con uno share del 27.9%, portandosi a casa la serata. Ascolti di Amici 22 ...... scontro in studio La prima puntata del Serale di Amici , andata in onda ieri sabato 18 marzo 2023 su Canale 5, ha visto l'eliminazione dalla scuola die NDG . In studio, però, non sono ...non è stata la sola eliminata nella prima puntata del Serale di Amici 22 . A dover lasciare la Scuola di Maria De Filippi è stato anche NDG , anche lui cantante appartenente al team di ...

Megan Ria dopo l'eliminazione da Amici 22: Ora iniziano le cose belle, non mi pento di nulla Fanpage.it

La prima puntata del Serale del talent ha portato il pubblico a dover salutare Megan Ria, eliminata dopo la prima manche e un emozionante confronto con Maddalena e Cricca. Dopo aver detto addio alla ...Megan Ria dopo l’eliminazione al Serale di Amici 22 ha confessato le sue sensazioni a Witty Tv: la ballerina ha vinto una borsa di studio a New York, “Questo è l’inizio di tante cose belle, questo ...