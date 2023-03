Max Verstappen ha il fuoco negli occhi: “Red Bull, proviamoci” (Di domenica 19 marzo 2023) La felicità in casa austriaca è equamente suddivisa alla fine delle Qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita. Una doppia faccia della medaglia che pone i due piloti della Red Bull su due piani diversi e contraddistinti: da un lato, infatti, c’è la bella pole position messa a segno da Sergio Perez, mentre dall’altro si trova un Max Verstappen che dovrà ricostruire tutta la sua gara dopo la rottura dell’albero di trasmissione destro della sua vettura che non gli ha permesso di accedere alle Q2. Riuscirà il campione del mondo a rimontare grazie alla sua macchina? Le parole di Max Verstappen e Sergio Perez di Red Bull a fine Qualifiche a Gedda (Credit foto – pagina Facebook Red Bull Oracle, via Getty Images)“Avrei sperato di iniziare più avanti, ma ormai non possiamo cambiarlo – ha detto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023) La felicità in casa austriaca è equamente suddivisa alla fine delle Qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita. Una doppia faccia della medaglia che pone i due piloti della Redsu due piani diversi e contraddistinti: da un lato, infatti, c’è la bella pole position messa a segno da Sergio Perez, mentre dall’altro si trova un Maxche dovrà ricostruire tutta la sua gara dopo la rottura dell’albero di trasmissione destro della sua vettura che non gli ha permesso di accedere alle Q2. Riuscirà il campione del mondo a rimontare grazie alla sua macchina? Le parole di Maxe Sergio Perez di Reda fine Qualifiche a Gedda (Credit foto – pagina Facebook RedOracle, via Getty Images)“Avrei sperato di iniziare più avanti, ma ormai non possiamo cambiarlo – ha detto il ...

