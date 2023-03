Matteo Rizzo: «Io pattino con i Maneskin» (Di domenica 19 marzo 2023) I Campionati Mondiali di pattinaggio di figura sono in programma dal 22 al 26 marzo a Saitama, in Giappone. Il pattinatore azzurro gareggia nel singolo maschile, ma guarda già a Milano-Cortina 2026 Leggi su vanityfair (Di domenica 19 marzo 2023) I Campionati Mondiali di pattinaggio di figura sono in programma dal 22 al 26 marzo a Saitama, in Giappone. Il pattinatore azzurro gareggia nel singolo maschile, ma guarda già a Milano-Cortina 2026

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Erreenne71 : @Marco_Rizzo Ti fossi chiamato Matteo salvini… ???? - xfionanx : RT @moozuru: matteo rizzo's short program to 'le parole lontane' and 'zitti e buoni' at the 2023 challenge cup!! ???? 4T+2T, 4Lo, 3A total:… - formulagiaestro : matteo rizzo vinatzer e sighel i fratelli degli sport invernali tifosi sfegatati della effe1 - Giorgio19693 : @MarcoRizzoPC @RobertoBurioni quindi marco matteo rizzo in salvini...sei diventato il peggior propagandista pro put… - MaurizioCoco2 : Tale Giorgia (che non ho votato e piuttosto avrei votato Rizzo) è colpevole per un naufragio che avrebbe festeggi… -