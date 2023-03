Matteo Messina Denaro | i sospetti dal 41 bis | “La Palermo bene mi ha tradito e adesso ha paura”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloCaminiti1 : RT @nonelarena: Stasera una nuova puntata di #NonelArena con Massimo #Giletti. Ecco le anticipazioni sui temi e sugli ospiti. Dalle 21.15 s… - Chiamami_Aquila : @Digipippo @NessunLuogo24 concesso a Totò Riina o a Matteo Messina Denaro. - MiragliaDiego : @sportface2016 @juventusfc E ricordate che per parlare lui qualcosa sa...purtroppo e fa ancor più male sentirlo par… - massimo21021987 : RT @ggargiulo3: Leggo e mi viene una dietrologia: se chi lo avesse venduto x MD sono in senso lato i politici di dx che governano da anni R… - ggargiulo3 : Leggo e mi viene una dietrologia: se chi lo avesse venduto x MD sono in senso lato i politici di dx che governano d… -

... lo scorso gennaio era riapparso a Diario del giorno , la rubrica del Tg4, per uno speciale dedicato alla cattura diDenaro. E a chi lo aveva criticato, aveva replicato: 'Avevo ...Sono passati appena dodici giorni dal clamoroso arresto diDenaro e in quel periodo il boss non riesce a capacitarsi di come i carabinieri del Ros lo abbiano circondato e poi fermato. A raccontare il retroscena sui discorsi del numero uno di ..."Dottoressa, lei è mai stata a Palermo", chiedeDenaro alla dottoressa che lo ha visitato, in carcere, a dodici giorni dal suo arresto. "No, non sono mai andata a Palermo", risponde la dottoressa. Un ghigno sulle labbra e - secondo ...

I messaggi dal 41 bis di Messina Denaro. “La Palermo bene adesso ha paura” la Repubblica

Sono passati appena dodici giorni dal clamoroso arresto di Matteo Messina Denaro e in quel periodo il boss non riesce a capacitarsi di come i carabinieri del Ros lo abbiano circondato e poi fermato. A ...Oggi domenica 19 marzo altra puntata di Non è l’Arena, con inizio alle 21,15 su La7. Anche stasera il tema sarà la mafia, con un interessante approfondimento. Il conduttore Massimo Giletti parlerà anc ...