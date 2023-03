Matteo Messina Denaro e la frase in carcere contro la “Palermo bene” Cosa ha detto il boss

(Di domenica 19 marzo 2023) “Da qualche giorno a questa parte tutta laha le unghie ‘ammucciate’, nascoste“. È la, come racconta Lirio Abbate su La Repubblica, rivolta dalal medico che lo stava visitando in. Ha chiesto alla dottoressa se era mai stata ae alla risposta negativa ha aggiunto: “È una città bellissima di un milione di abitanti, e le dico una…”: quella delle unghie nascoste. Un messaggio, una minaccia o una risposta alla Procura? Nei giorni scorso il procuratore capo di, Maurizio De Lucia, aveva ricordato come “nostra sia riuscita a entrare nei salotti buoni dove si discute di affari, finanziamenti, appalti, dove si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SinkyBetter : @serracchiani Un ringraziamento a voi del PD e Draghi che ci avete recluso per 3 anni e andavate a caccia dei non v… - Antiogu60 : RT @LRompicoglioni: effettivocali VI SBLOCCO UN RICODO .FORZA GIOGGIA! FORZA MATTEO! #governomeloni #matteosalvini #pontesullostretto #mess… - aliasebasta : @sportface2016 Facciamo fare le sentenze ai processi di Mafia a Matteo Messina Denaro - mattegeo : RT @meltingmax: @Lostenografo2 Elogiare un criminale assassino e maniaco sessuale. Questo è l'onore per voi. Siete peggio dei mafiosi che e… - InfinitoIsacco : RT @LRompicoglioni: effettivocali VI SBLOCCO UN RICODO .FORZA GIOGGIA! FORZA MATTEO! #governomeloni #matteosalvini #pontesullostretto #mess… -

"Da qualche giorno a questa parte tutta la Palermo bene ha le unghie ammucciate" , sono queste le inquietanti parole dette in carcere dal bossDenaro , parole dette proprio a pochi giorni dopo l'arresto e dalle quali si intuisce che al padrino non era 'piaciuta' la modalità della sua cattura, durante le terapie che faceva a ...... lo scorso gennaio era riapparso a Diario del giorno , la rubrica del Tg4, per uno speciale dedicato alla cattura diDenaro. E a chi lo aveva criticato, aveva replicato: 'Avevo ..."Dottoressa, lei è mai stata a Palermo", chiedeDenaro alla dottoressa che lo ha visitato, in carcere, a dodici giorni dal suo arresto. "No, non sono mai andata a Palermo", risponde la dottoressa. Un ghigno sulle labbra e - secondo ...

Chi ha venduto Matteo Messina Denaro I sospetti del boss dal carcere: «La Palermo bene mi ha tradito: e ora se ne ... Open

“Dottoressa, lei è mai stata a Palermo”, chiede Matteo Messina Denaro alla dottoressa che lo ha visitato, in carcere, a dodici giorni dal suo arresto. “No, non sono mai andata a Palermo”, risponde la ...Sono passati appena dodici giorni dal clamoroso arresto di Matteo Messina Denaro e in quel periodo il boss non riesce a capacitarsi di come i carabinieri del Ros lo abbiano circondato e poi fermato. A ...