Matteo Berrettini | a Phoenix un' altra giornataccia | perde contro il numero 132 al mondo

Una brutta versione, davvero troppo lontana dall'originale. Nei primi due match era stata sufficiente, stavolta no. E così nella serata italiana è uscito di scena nei quarti di finale dell'"Arizona Tennis Classic", ricchissimo torneo Challenger 175 (nuova categoria introdotta per il 2023) dotato di un montepremi di 220mila ...

Super Challenger di Phoenix: stop nei quarti per Berrettini SuperTennis

CHELLENGER PHOENIX - Matteo Berrettini esce sconfitto in Arizona: il russo Alexander Shevchenko si impone in tre set, 6-4 3-6 6-3 e vola così in semifinale. L'azzurro perde il suo servizio sul più ...Una brutta versione, davvero troppo lontana dall’originale. Nei primi due match era stata sufficiente, stavolta no. E così nella serata italiana Matteo Berrettini è uscito di scena nei quarti di ...