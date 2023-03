Mattarella al Papa: il suo impegno contro le disuguaglianze punto di riferimento per i governi (Di domenica 19 marzo 2023) Il capo dello Stato scrive a Francesco: il suo operato e le sue parole tracciano la strada maestra per assicurare all’umanità un orizzonte di pace e di autentico sviluppo Leggi su ilsole24ore (Di domenica 19 marzo 2023) Il capo dello Stato scrive a Francesco: il suo operato e le sue parole tracciano la strada maestra per assicurare all’umanità un orizzonte di pace e di autentico sviluppo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il 19 marzo 2013 la messa d'inizio del ministero petrino di #PapaFrancesco. Gli auguri di #Mattarella per il decimo… - pensatore3000 : RT @PivaEdoardo: Sgarbi dice che le donne nate nel 2000 sono troie COME SUA FIGLIA E DAVANTI A SUA FIGLIA altro che papà questo è un nonuom… - PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: Sgarbi dice che le donne nate nel 2000 sono troie COME SUA FIGLIA E DAVANTI A SUA FIGLIA altro che papà questo è un nonuom… - PivaEdoardo : Sgarbi dice che le donne nate nel 2000 sono troie COME SUA FIGLIA E DAVANTI A SUA FIGLIA altro che papà questo è un… - infoitinterno : Mattarella a Papa Francesco “Auguri e riconoscenza per il suo operato” -