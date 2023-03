Matrice anarchica dietro l'incendio di 16 auto delle Poste a Roma. Azione sospetta anche a Ostia Antica (Di domenica 19 marzo 2023) - Il rogo di ieri al parcheggio di Centocelle è stato rivendicato prima su un canale Telegram legato alla galassia anarchica e poi su diversi blog. Sull'Ostiense bruciati 22 scuolabus Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 marzo 2023) - Il rogo di ieri al parcheggio di Centocelle è stato rivendicato prima su un canale Telegram legato alla galassiae poi su diversi blog. Sull'Ostiense bruciati 22 scuolabus

