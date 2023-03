Maternità surrogata, Roccella: “E’ utero in affitto, mercato per bambini” (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Maternità surrogata? Chiamiamola con il suo nome, ‘utero in affitto’: mette a fuoco il passaggio di denaro, bisogna leggere i contratti di Maternità surrogata, si apre un mercato per i bambini per la prima volta nella storia dell’umanità, ci sono fiere nel mondo, ci hanno provato pure a Milano”. Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. “Può costare sui 100mila euro, una cosa per benestanti, ma alle donne arrivano dieci mila euro”, sottolinea Roccella. “Si scelgono gli ovociti – sostiene- un mercato con connotazioni anche razziste, si scelgono le donne bianche, gli ovociti delle donne nere costano meno. Poi si ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “La? Chiamiamola con il suo nome, ‘in’: mette a fuoco il passaggio di denaro, bisogna leggere i contratti di, si apre unper iper la prima volta nella storia dell’umanità, ci sono fiere nel mondo, ci hanno provato pure a Milano”. Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia, ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. “Può costare sui 100mila euro, una cosa per benestanti, ma alle donne arrivano dieci mila euro”, sottolinea. “Si scelgono gli ovociti – sostiene- uncon connotazioni anche razziste, si scelgono le donne bianche, gli ovociti delle donne nere costano meno. Poi si ...

