Maternità surrogata, Roccella: “E’ utero in affitto, mercato per bambini” (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Maternità surrogata? Chiamiamola con il suo nome, ‘utero in affitto’: mette a fuoco il passaggio di denaro, bisogna leggere i contratti di Maternità surrogata, si apre un mercato per i bambini per la prima volta nella storia dell’umanità, ci sono fiere nel mondo, ci hanno provato pure a Milano”. Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. “Può costare sui 100mila euro, una cosa per benestanti, ma alle donne arrivano dieci mila euro”, sottolinea Roccella. “Si scelgono gli ovociti – sostiene- un mercato con connotazioni anche razziste, si scelgono le donne bianche, gli ovociti delle donne nere costano meno. Poi si sceglie la donna che ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “La? Chiamiamola con il suo nome, ‘in’: mette a fuoco il passaggio di denaro, bisogna leggere i contratti di, si apre unper iper la prima volta nella storia dell’umanità, ci sono fiere nel mondo, ci hanno provato pure a Milano”. Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. “Può costare sui 100mila euro, una cosa per benestanti, ma alle donne arrivano dieci mila euro”, sottolinea. “Si scelgono gli ovociti – sostiene- uncon connotazioni anche razziste, si scelgono le donne bianche, gli ovociti delle donne nere costano meno. Poi si sceglie la donna che ...

