Maternità surrogata, Annunziata sbotta con Roccella: "Prendetevi le vostre responsabilità ca**o" (Di domenica 19 marzo 2023) Acceso botta e risposta tra Lucia Annunziata e Eugenia Roccella durante la trasmissione "Mezz'Ora in Più" su Rai3. Il giorno dopo la manifestazione a Milano, il confronto sulla bocciatura in Senato del Certificato europeo di filiazione e il conseguente stop alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali continua a infiammare. La ministra, durante l'intervista di Annunziata, sostiene che il Governo non intende negare i diritti alla comunità Lgbt, ma intende mettere un'argine alla Maternità surrogata, che secondo la maggioranza rischia di essere legittimata, e al 'mercato della Maternità, della paternità e dei bamnini'. "Questo si può fare senza necessariamente chiudere in Commissione politiche europee del Senato una legge per arrivare alla proibizione della ... Leggi su lastampa (Di domenica 19 marzo 2023) Acceso botta e risposta tra Luciae Eugeniadurante la trasmissione "Mezz'Ora in Più" su Rai3. Il giorno dopo la manifestazione a Milano, il confronto sulla bocciatura in Senato del Certificato europeo di filiazione e il conseguente stop alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali continua a infiammare. La ministra, durante l'intervista di, sostiene che il Governo non intende negare i diritti alla comunità Lgbt, ma intende mettere un'argine alla, che secondo la maggioranza rischia di essere legittimata, e al 'mercato della, della paternità e dei bamnini'. "Questo si può fare senza necessariamente chiudere in Commissione politiche europee del Senato una legge per arrivare alla proibizione della ...

