Masters 1000 Indian Wells | Sinner | “Bassa la percentuale di prime | così è difficile vincere Torneo comunque positivo”

(Di domenica 19 marzo 2023) “La verità è che sono stato molto vicino, credo di aver fatto le scelte giuste ma le occasioni non sono stato in grado di sfruttarle. Peccato, a tratti mi ha ricordato la partita giocata agli Us Open. Il tennis è, e credo la differenza sia stata soprattutto nel servizio. Oggi le mie percentuali erano molto basse, diventale partite in questo modo. Ieri ho passato mezz’ora ad allenarmi sul servizio, sapevo che sarebbe stato fondamentale”.Jannikanalizza in conferenza stampa la sconfitta in due set da Carlos Alcaraz nella semifinale deldi. “Bisogna accettare la sconfitta, anche se èperché ti alleni tutti i giorni per esrti ...

Non riesce l'impresa a Jannik Sinner . Il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del tabellone, cede in due set a Carlos Alcaraz nella semifinale deldi Indian Wells . Lo spagnolo, numero 2 del ranking e testa di serie numero uno, la spunta 7 - 6(4) 6 - 3 in un'ora e 54 minuti di gioco. In finale Alcaraz - che in caso di successo ...Sono 19 le partite consecutive vinte dal tennista russo, che si ritrova così in finale di Indian Wells : due set e un 7 - 5, 7 - 6 per conquistare il primo ultimo atto del primodella ...Il sogno di Jannik Sinner di conquistare la finale neldi Indian Wells è svanito in quel set - point mancato del primo set della semifinale contro Carlos Alcaraz, ma il numero uno azzurro può comunque essere soddisfatto di come è andata e ...

Il sogno di Jannik Sinner di conquistare la finale nel Masters 1000 di Indian Wells è svanito in quel set-point mancato del primo set ...Il Masters 1000 di Indian Wells, per Jannik Sinner, è finito in semifinale contro un Carlos Alcaraz praticamente perfetto o quasi: c'è stato davvero poco da fare per l'azzurro di fronte allo spagnolo ...