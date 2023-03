Masters 1000 Indian Wells 2023: non basta un buon Sinner, Alcaraz è più forte e vola in finale (Di domenica 19 marzo 2023) Carlos Alcaraz sconfigge in due set Jannik Sinner e si qualifica per la finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località californiana. Nella semifinale del primo ‘Mille’ della stagione, che metteva di fronte i due giovani talenti per la quinta volta in carriera a livello Atp, ad avere la meglio è stato l’allievo di Juan Carlos Ferrero, capace di ripetersi dopo aver battuto in maniera piuttosto agevole il canadese Felix Auger-Aliassime. 7-6(4) 6-3 il punteggio del match, vinto dallo spagnolo dopo 1h52? di gioco. Niente da fare per l’altoatesino, reduce dalla battaglia vinta in tre set ai danni del padrone di casa Taylor Fritz, che mastica amaro per l’esito del primo set, in cui poteva ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Carlossconfigge in due set Jannike si qualifica per ladeldi, torneo di scena sul cemento outdoor della località californiana. Nella semidel primo ‘Mille’ della stagione, che metteva di fronte i due giovani talenti per la quinta volta in carriera a livello Atp, ad avere la meglio è stato l’allievo di Juan Carlos Ferrero, capace di ripetersi dopo aver battuto in maniera piuttosto agevole il canadese Felix Auger-Aliassime. 7-6(4) 6-3 il punteggio del match, vinto dallo spagnolo dopo 1h52? di gioco. Niente da fare per l’altoatesino, reduce dalla battaglia vinta in tre set ai danni del padrone di casa Taylor Fritz, che mastica amaro per l’esito del primo set, in cui poteva ...

