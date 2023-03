Massimo Giordano capo della divisione Europa di McKinsey (Di domenica 19 marzo 2023) Massimo Giordano, attuale responsabile dell’Ufficio Mediterraneo di McKinsey, sarà il nuovo managing partner per l’Europa della multinazionale di consulenza strategica.Giordano, 56 anni, dopo una laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino ed esperienze in Citibank, Salomon Smith Barney e Kpmg, entra in McKinsey nel 1999. In breve tempo assume la carica di responsabile della Practice Strategy Corporate Finance per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. Da gennaio 2018 dirige il Mediterranean Office di McKinsey. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 19 marzo 2023), attuale responsabile dell’Ufficio Mediterraneo di, sarà il nuovo managing partner per l’multinazionale di consulenza strategica., 56 anni, dopo una laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino ed esperienze in Citibank, Salomon Smith Barney e Kpmg, entra innel 1999. In breve tempo assume la carica di responsabilePractice Strategy Corporate Finance per l’, il Medio Oriente e l’Africa. Da gennaio 2018 dirige il Mediterranean Office di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

