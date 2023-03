Massimo Giletti fidanzato con Sofia Goggia? FOTO insieme e nuovi indizi

(Di domenica 19 marzo 2023), ma non vuole ancora uscire allo scoperto. Eppure è talmente coinvolto da questa sua relazione che è riuscito a stento a trattenersi, quando a Belve su Rai2 è stato intervistato da Francesca Fagnani. In modo del tutto inaspettato, è stato proprio il conduttore di Non è l'Arena, poco prima della registrazione, a dire alla collega spiazzandola: "Pensavo ache una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco".sono tutti e due appassionati di alta quota, degli animali e della squadra della Juventus. Fino a poco tempo fa le voci della sua storia d'amore era solo sussurrate. La coppia è molto riservata e non ama mettere al centro del gossip i sentimenti anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 19 marzo alle 21.15 su La7 #MassimoGiletti conduce una nuova puntata di #NonèlArena - MontiFrancy82 : Domenica 19 marzo alle 21.15 su @La7tv #MassimoGiletti conduce una nuova puntata di #NonèlArena - PaoloCaminiti1 : RT @nonelarena: Stasera una nuova puntata di #NonelArena con Massimo #Giletti. Ecco le anticipazioni sui temi e sugli ospiti. Dalle 21.15 s… - nonelarena : Le #anticipazioni di Massimo #Giletti nel suo intervento @rtl1025 di questa mattina. #NonelArena dalle 21.15 su… - Elisabe94838092 : RT @nonelarena: Stasera una nuova puntata di #NonelArena con Massimo #Giletti. Ecco le anticipazioni sui temi e sugli ospiti. Dalle 21.15 s… -

conduce una nuova puntata di Non è l'Arena, in onda questa sera, ore 21.15. Inchieste, approfondimenti e dibattiti con al centro le storie e l'attualità del nostro Paese. Torna in ...... con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma, in onda dalle 20.30 su Italia 1 Non è l'Arena , il talk show condotto da, in onda ...Come ogni domenica, ecco che scalda i motoriper il suo Non è l'Arena , in onda su La7 a partire dalle 21.15. E nel frattempo filtrano le anticipazioni su quello che vedremo nella puntata di oggi , 19 marzo. In primis, anche in ...

Non è l'Arena, Giletti contro Travaglio: indiscrezioni esplosive Liberoquotidiano.it

Massimo Giletti, Carolina Crescentini, Albano, Giacomo Urtis, e Heather Parisi, che ha recentemente fatto discutere per alcune dichiarazioni su sua figlia Jacqueline. Non tutti gli ospiti accettano ...Massimo Giletti conduce una nuova puntata di Non è l’Arena, in onda questa sera, ore 21.15. Inchieste, approfondimenti e dibattiti con al centro le storie e l’attualità del nostro Paese. Torna in ...