Marzo mese dei concorsi pubblici | posti di lavoro per diplomati e laureati

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 marzo 2023) Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia, Ministero della Cultura, Vigili del fuoco e Forze dell’Ordine… Sono migliaia le nuove assunzioni previste tramite concorso durante il 2023. Quali sono ipiù importanti a cui poter partecipare a2023? Ci sonosono a. Per questo si parla di undi maxi assunzioni. Tanti i sono bandi in scadenza, gli avvisi in uscita e quegli altri appena pubblicati. Giusto per orientarsi: il Governo ha già firmato il decreto che autorizza più di undicimila nuove assunzioni nelle Forze dell’Ordine. Si parla di quasi duemilain finanza, tremila e seicento circa nei Carabinieri, mille e quattro nella Polizia Penitenziaria, tremila in ...