Martina Colombari, il gesto sconvolgente col figlio Achille durante Pechino Express (Di domenica 19 marzo 2023) : ecco cosa sta succedendo tra i due. Ben nota prima per aver vinto Miss Italia, poi per essersi sperimentata come attrice e conduttrice, Martina Colombari è ancora oggi uno dei volti più amati del mondo della televisione. La 47enne di Riccione, ancora oggi, è apprezzata per tutta la sua bellezza, ma anche per tante altre qualità tutte personali. Il rapporto tra i due ha davvero sorpreso i fan – grantennistoscana.itPer il suo ritorno in tv l'ex-Miss Italia ha optato per un particolare reality show, Pechino Express; il viaggio sulla via delle Indie la sta già stimolando parecchio, specie perché con lei, al suo fianco, c'è il figlio Achille Costacurta. Come le altre coppie, anche Martina e Achille (come il pubblico sta vedendo nelle puntate mandate in ...

