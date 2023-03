Mariupol, Putin ribalta la realtà: 'Strutture sanitarie minate dagli ucraini' (Di domenica 19 marzo 2023) ribaltamento della realtà , tipico della strategia della propaganda di Putin. Ora la tesi è che Mariupol non sia stata distrutta dai russi che hanno bombardato tutto quello che c'era da bombardare ma ... Leggi su globalist (Di domenica 19 marzo 2023)mento della, tipico della strategia della propaganda di. Ora la tesi è chenon sia stata distrutta dai russi che hanno bombardato tutto quello che c'era da bombardare ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nella notte Putin avrebbe visitato #Mariupol. Prima un giro in auto insieme al vice primo ministro Khusnullin, poi… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - putino : “Nessuno ha bisogno di voi qui'. I residenti di Mariupol indignati per la prova di forza di Putin nella città devas… - lorenzotonion : RT @EnricoFaraboll1: ????Il presidente russo Vladimir Putin ha attraversato le vie di Mariupol al volante di un'auto. Il vice primo ministr… - amanda98735991 : RT @lozardituitter: Putin a Mariupol ha esaminato l'edificio della Filarmonica. È stato restaurato in tre mesi. Sarà pronto ad aprile. I… -