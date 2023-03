Mariupol, Putin in jeep nella città distrutta: "Colpa dei nazisti" (Di domenica 19 marzo 2023) Kiev, 19 mar. (Adnkronos) - Vladimir Putin in 'tour' a Mariupol. Ha visitato la sala della filarmonica restaurata, dove si sono svolti i processi 'farsa' ai soldati ucraini catturati nell'assedio di Azovstal e poi scambiati con militari russi. violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni . città simbolo della resistenza ucraina, caduta in mano russa dopo un sanguinoso assedio. La Mariupol del battaglione Azov, asserragliatosi fino allo sfinimento insieme a parte della popolazione nelle acciaierie Azovstal, in tutto circa 2.600 tra soldati e civili. Ma anche la Mariupol dell'ospedale pediatrico e del reparto di maternità bombardati lo scorso marzo dai russi e che ora, come ha promesso il vice primo ministro Marat Khusnullin a fianco di Putin, verrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Kiev, 19 mar. (Adnkronos) - Vladimirin 'tour' a. Ha visitato la sala della filarmonica restaurata, dove si sono svolti i processi 'farsa' ai soldati ucraini catturati nell'assedio di Azovstal e poi scambiati con militari russi. violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni .simbolo della resistenza ucraina, caduta in mano russa dopo un sanguinoso assedio. Ladel battaglione Azov, asserragliatosi fino allo sfinimento insieme a parte della popolazione nelle acciaierie Azovstal, in tutto circa 2.600 tra soldati e civili. Ma anche ladell'ospedale pediatrico e del reparto di maternità bombardati lo scorso marzo dai russi e che ora, come ha promesso il vice primo ministro Marat Khusnullin a fianco di, verrà ...

