Mariupol, Putin in jeep nella città distrutta: "Colpa dei nazisti" (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Vladimir Putin in 'tour' a Mariupol. Ha visitato la sala della filarmonica restaurata, dove si sono svolti i processi 'farsa' ai soldati ucraini catturati nell'assedio di Azovstal e poi scambiati con militari russi. Si è recato nelle case nuove di zecca, fatte costruire dai russi dopo aver raso al suolo e preso il controllo della città portuale che si affaccia sul Mare d'Azov. E ha incontrato i cittadini, scesi in strada di notte, per garantir loro che "andrà tutto bene" e che "dobbiamo iniziare a conoscerci meglio", perché quello che è successo è stato a causa dei "nazisti, sono nazisti. La gente per bene non fa queste cose". E' il diario della visita a sorpresa, o "visita di lavoro" come l'ha definita il Cremlino, che il presidente russo ha condotto a

