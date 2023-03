Mariupol, Putin in jeep nella città distrutta: "Colpa dei nazisti" (Di domenica 19 marzo 2023) Vladimir Putin in 'tour' a Mariupol. Ha visitato la sala della filarmonica restaurata, dove si sono svolti i processi 'farsa' ai soldati ucraini catturati nell'assedio di Azovstal e poi scambiati con ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Vladimirin 'tour' a. Ha visitato la sala della filarmonica restaurata, dove si sono svolti i processi 'farsa' ai soldati ucraini catturati nell'assedio di Azovstal e poi scambiati con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nella notte Putin avrebbe visitato #Mariupol. Prima un giro in auto insieme al vice primo ministro Khusnullin, poi… - putino : “Nessuno ha bisogno di voi qui'. I residenti di Mariupol indignati per la prova di forza di Putin nella città devas… - MarcoFattorini : «Questo è un piccolo angolo di paradiso». L’incontro tra Putin e un gruppetto di residenti di #Mariupol, i miracoli… - GiorgioCurcio : Perché #Putin non incontra mai i russi a Mosca, è super protetto dalla sua scorta ma a #Mariupol, al buio, incontra… - jellowbrick : RT @RobertoAvventu2: Putin a Mariupol con i cittadini. Come mai non ha paura del popolo? -