Maria De Filippi, La vita ricomincia dopo Maurizio Costanzo. Avvistata con un altro uomo. Ecco chi è (Di domenica 19 marzo 2023) Maria De Filippi è alle prese con la vita senza Maurizio Costanzo. Una vita cui non era preparata, con un vuoto incolmabile. Il giornalista era stato con lei per più di 30 anni e adesso non c’è più. Lei ci è sempre sembrata una donna molto forte e decisa e adesso siamo molto curiosi di vedere come reagirà al lutto. Ci sono infiniti modi di continuare a vivere, ma la presentatrice lo ha fatto lavorando. Del resto è proprio al lavoro che lei e il marito sono stati sempre devoti. Al punto di decidere di non avere figli insieme. La giovane conduttrice pensava che una gravidanza avrebbe messo i bastoni tra le ruote alla sua carriera. Un bambino è arrivato molto tempo dopo, ma adottato e già grandicello. E oggi è proprio Gabriele l’unico ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 marzo 2023)Deè alle prese con lasenza. Unacui non era preparata, con un vuoto incolmabile. Il giornalista era stato con lei per più di 30 anni e adesso non c’è più. Lei ci è sempre sembrata una donna molto forte e decisa e adesso siamo molto curiosi di vedere come reagirà al lutto. Ci sono infiniti modi di continuare a vivere, ma la presentatrice lo ha fatto lavorando. Del resto è proprio al lavoro che lei e il marito sono stati sempre devoti. Al punto di decidere di non avere figli insieme. La giovane conduttrice pensava che una gravidanza avrebbe messo i bastoni tra le ruote alla sua carriera. Un bambino è arrivato molto tempo, ma adottato e già grandicello. E oggi è proprio Gabriele l’unico ...

