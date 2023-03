Maria De Filippi, la foto inedita con il fratello Giuseppe: mai visto prima d’ora, sono due gocce d’acqua (Di domenica 19 marzo 2023) Maria De Filippi è stata fotografata a Roma con il fratello Giuseppe, dopo la morte di Maurizio Costanzo. Ecco chi è l’uomo che le somiglia tantissimo e che non si vede quasi mai. In molti si stanno chiedendo come farà Maria De Filippi ad affrontare la morte di Maurizio Costanzo. La vedova è stata paparazzata a Roma con il fratello Giuseppe, in pochi conoscono l’uomo. I due sono due gocce d’acqua, la foto inedita nei pressi dell’abitazione della conduttrice. Maria De Filippi – ansa – grantennistoscana.itMaria De Filippi sconvolta, affronta la vita quotidiana dopo la morte del marito, ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 19 marzo 2023)Deè statagrafata a Roma con il, dopo la morte di Maurizio Costanzo. Ecco chi è l’uomo che le somiglia tantissimo e che non si vede quasi mai. In molti si stanno chiedendo come faràDead affrontare la morte di Maurizio Costanzo. La vedova è stata paparazzata a Roma con il, in pochi conoscono l’uomo. I duedue, lanei pressi dell’abitazione della conduttrice.De– ansa – grantennistoscana.itDesconvolta, affronta la vita quotidiana dopo la morte del marito, ...

