Maria De Filippi | è successo ieri Nessuno lo credeva possibile

Incredibile colpo di scena per il programma di Maria De Filippi ma è vero? Sono finalmente arrivati i dati di ascolto dei programmi trasmessi il 12 marzo e c'è una grossa sorpresa per tutti gli appassionati di televisione. In particolare, Maria De Filippi ha ricevuto un risultato che non avrebbe mai immaginato. Nel resto dell'articolo analizzeremo nel dettaglio i dati di share e cercheremo di capire il motivo di questo inaspettato. Ecco quali sono le incredibili novità arrivate dai risultati dei programmi andati in onda ...

Partenza col botto per il Serale di 'Amici' didi De. La prima puntata della 22esima edizione del talent, nel sabato di Canale 5, ha ottenuto una media di 4.007.000 spettatori con uno share del 27.9%. La puntata di 'Amici' - ...E appena dopo aver fatto il nome, ecco il gelo: Malgioglio, infatti, è giudice di Amici 22 , il programma diDecon cui si scontra direttamente la Carlucci (anche per Amici 22 , ieri, ...Formula che vince non si cambia. Anche quest'anno il Serale di "Amici diDe" (seguito ieri da 4 milioni di spettatori col 27.9% di share) fa perno sugli scontri tra i professori , soprattutto Zerbi - Celentano contro Cuccarini e Arisa. In una giuria rinnovata ...

Prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che quest'anno presenta una giuria tutta nuova composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. I concorrenti in gara, invece, ...La quarta edizione de Il Cantante Mascherato parte male su Rai 1. Oltre a perdere l’impossibile sfida Auditel con il Serale di Amici di Maria De Filippi, lo show di Milly Carlucci è in evidente affati ...