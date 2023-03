Maria de Filippi | che lavoro faceva prima di approdare in TV | stenterete a crederci

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 19 marzo 2023) CheDediin televisione? Grazie ad un’intervista abbiamo scoperto dei lati nascosti della Queen.Deè, senza dubbio, la regina indiscussa della televisione. Ogni programma televisivo ideato da lei e dal suo team ottiene risultati incredibili in termini di ascolti e di apprezzamento del pubblico.De, cosadella tv – Fonte Ansa FotoEppure,di essere la queen di show come Uomini e Donne, C’è Posta per Te o Amici, la Deaveva una vita completamente diversa e non ha iniziato la sua carriera in televisione. Non dobbiamo infatti pensare che ...