Marco Mengoni e Padre Pio | la “grazia” svelata dalla mamma del cantante

(Di domenica 19 marzo 2023) Sapete cosa legaPio? Ladell’artista, Nadia, ha raccontato un aneddoto a Nuovo dove ha voluto analizzare quella che è stata laottenuta e che ha permesso di far nascere proprio suo figlio. La signora Nadia ha svelato infatti che non riusciva a rimanere incinta e così si è rivolta al Santo di Pietrelcina e proprio grazie alle sue suppliche è nato. La donna è convinta di questa intercessione anche perché i medici le avevano dato pochissime speranze di poter avere dei bambini. Diverso tempo fa anche ilsvelò: “Mia madre è devota aPio e la sua è una bellissima storia di fede. I miei genitori mi hanno dato un’educazione religiosa anche se mi hanno lasciato libero nelle mie opinioni. Per cui io credo ...

Nel frattempo i brani in gara alla 73° edizione della kermesse stanno continuando a riscuotere grandi consensi, tra questi il vincitore Due vite di Marco Mengoni che approderà sul palco dell'Eurovision. Esattamente dieci anni fa Marco Mengoni pubblicava il suo secondo album, "#pronto a correre". In conferenza stampa il musicista di Ronciglione lo presentò scegliendo queste parole: "Questo album è come un figlio che però non ..."

