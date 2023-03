Marcello Cirillo, brutto incidente a Roma: “Sono vivo per miracolo” (Di domenica 19 marzo 2023) “Sotto shock ma illeso”. Inizia con queste poche parole il racconto di Marcello Cirillo, che, attraverso Twitter, ha comunicato di essere stato coinvolto in un terribile incidente d’auto. Uno scontro avvenuto sulla Cassia bis a Roma, dal quale il musicista e conduttore tv è rimasto illeso per miracolo. Attraverso il suo canale di Twitter, l’ex … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 19 marzo 2023) “Sotto shock ma illeso”. Inizia con queste poche parole il racconto di, che, attraverso Twitter, ha comunicato di essere stato coinvolto in un terribiled’auto. Uno scontro avvenuto sulla Cassia bis a, dal quale il musicista e conduttore tv è rimasto illeso per. Attraverso il suo canale di Twitter, l’ex … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

