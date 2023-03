Maratona Roma 2023 | vince il marocchino Allam

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – IlTaoufikin 2h07’43” ha vinto ladi, seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08’45” e dal connazionale Rogers Keror in 2h10’50”. Per l’Italia è stato l’azzurro Neka Crippa in 2h12’10” il primo che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta. Piazza d’onore per Stefano La Rosa in ottava posizione assoluta in 2h18’01”. A chiudere il podio italiano è stato Alessandro Giacobazzi in nona posizione assoluta in 2h22’13”. Al femminile si aggiudica la vittoria la keniana Betty Chepkwony in 2h23’01” seguita dall’etiope Fozya Jemal Amid in 2h25’08”. Terza piazza per la connazionale Zinash Getachew in 2h25’58”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Uno spettacolo nello spettacolo, per una grande festa dello sport. Le @FrecceTricolori hanno sorvolato la Maratona… - Agenzia_Ansa : Il marocchino Allam in 2h07'43' vince la Maratona di Roma, precedendo i keniani Kigen e Keror. Per l'Italia miglior… - GassmanGassmann : La maratona di Roma lo stesso giorno del derby della capitale… #saiquelleideone - Ewan_Mc_Relly : RT @RaiNews: Maratona di Roma: vince il marocchino Taoufik Allam, in 2h07'43', precedendo i keniani Kigen e Keror. Per l'Italia il migliore… - agenzia_nova : Si corre la maratona di Roma: vince il marocchino Allam, l'italiano Crippa in sesta posizione - foto -

Il marocchino Taoufik Allam in 2h07'43" ha vinto ladi, seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08'45" e dal connazionale Rogers Keror in 2h10'50". Per l'Italia è stato l'azzurro Neka Crippa in 2h12'10' il primo che ha tagliato il ...Tra le donne successo della keniana Betty Chepkwony. A Barcellona l'azzurro Iliass Aouani ha realizzato il primato ...Nove persone sono state arrestate e sei denunciate dai carabinieri nell'ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti per l'afflusso dei turisti giunti aper lache si è corsa ...

Maratona di Roma 2023: ecco tutte le informazioni su gara, percorso, orari, strade chiuse e bus deviati Corriere Roma

Terza piazza per la connazionale Zinash Getachew in 2h25’58”. “La Maratona di Roma e’ una festa dello sport, dei campioni e degli amatori. È bello vedere come tante persone, che sono anche venute da ...Nell'ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti per l'afflusso dei turisti giunti a Roma per la maratona, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 9 persone in tutto il centro storico ...