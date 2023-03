Maratona di Roma, kit di pronto soccorso e turisti derubati: pioggia di arresti in centro (Di domenica 19 marzo 2023) Roma – Nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti per l’afflusso dei turisti giunti a Roma per la Maratona, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 9 persone in tutto il centro storico, gravemente indiziate del reato di furto. Tre uomini di di 33, 44 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine, provenienti dal campo nomadi di via Pontina, sono stati sorpresi da una pattuglia dei Carabinieri del Comando di Piazza Venezia, in via del Fagutale, subito dopo aver infranto il vetro posteriore sinistro di un’autovettura con targa tedesca ed aver asportato uno zaino di pronto soccorso di emergenza, con relativo materiale di primo intervento. I tre uomini sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023)– Nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti per l’afflusso deigiunti aper la, i Carabinieri del Gruppo dihanno arrestato 9 persone in tutto ilstorico, gravemente indiziate del reato di furto. Tre uomini di di 33, 44 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine, provenienti dal campo nomadi di via Pontina, sono stati sorpresi da una pattuglia dei Carabinieri del Comando di Piazza Venezia, in via del Fagutale, subito dopo aver infranto il vetro posteriore sinistro di un’autovettura con targa tedesca ed aver asportato uno zaino didi emergenza, con relativo materiale di primo intervento. I tre uomini sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in ...

