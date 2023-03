Maratona di Roma: iscritti, orari e percorso, cosa c'è da sapere (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Ancora poche ore e la città di Roma sarà invasa dal 'popolo dei maratoneti'. Domani si corre la 28^ edizione di questo appuntamento sempre più internazionale che nella parte più di richiamo vede i podisti partire dai Fori Imperiali e lì tornarvi dopo 42,195 chilometri corsi lungo un percorso che non ha eguali al mondo. In 30 mila prenderanno parte a questa festa dello sport che è anche inclusione. Saranno i 14 mila della Maratona, la terza con il nome di Acea Run Rome The Marathon, con partenza alle 8 dei top runner e della prima onda, seguita dopo 4 minuti dalla seconda onda e poi dalla terza. Atleti da tutto il mondo Foltissima la presenza straniera, con atleti arrivati da 110 Paesi. Da aggiungere i volontari, davvero fondamentali, impegnati nella consegna dei pettorali e dei pacchi gara, nella vigilanza lungo il ... Leggi su agi (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Ancora poche ore e la città disarà invasa dal 'popolo dei maratoneti'. Domani si corre la 28^ edizione di questo appuntamento sempre più internazionale che nella parte più di richiamo vede i podisti partire dai Fori Imperiali e lì tornarvi dopo 42,195 chilometri corsi lungo unche non ha eguali al mondo. In 30 mila prenderanno parte a questa festa dello sport che è anche inclusione. Saranno i 14 mila della, la terza con il nome di Acea Run Rome The Marathon, con partenza alle 8 dei top runner e della prima onda, seguita dopo 4 minuti dalla seconda onda e poi dalla terza. Atleti da tutto il mondo Foltissima la presenza straniera, con atleti arrivati da 110 Paesi. Da aggiungere i volontari, davvero fondamentali, impegnati nella consegna dei pettorali e dei pacchi gara, nella vigilanza lungo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rafbarberio : Roma ha un sindaco geniale. Nel giorno del derby Roma-Lazio ha autorizzato anche la Maratona di Roma e la sfida tra… - joseph05203429 : RT @InfoAtac: #info #atac - Oggi domenica 19 marzo, si svolge la maratona internazionale di Roma. Modifichiamo sin dall'inizio del servizio… - Roberto93565914 : @rafbarberio @gualtierieurope A naso la maratona di Roma sarà conclusa quando inizierà l' afflusso verso lo.stadio.… - utop1camente : @ChiranAngelgela Dicono. Ma io vivo a Roma da più di un quarantennio e non ricordo passaggi di caccia per la marato… - AlfonsoCelotto : Un grande in bocca al lupo #maratona di #roma -