Maratona di Roma | il sorvolo delle Frecce Tricolori sui Fori Imperiali – VIDEO

(Di domenica 19 marzo 2023)– Nonostante il cielo coperto dalle nuvole, non ha deluso lo spettacolonei cieli di. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha infatti sorvolato il centro della Capitale al momento della partenza della 28esima edizione della Acea Run Rome The Marathon, ladi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Uno spettacolo nello spettacolo, per una grande festa dello sport. Le @FrecceTricolori hanno sorvolato la Maratona… - GassmanGassmann : La maratona di Roma lo stesso giorno del derby della capitale… #saiquelleideone - rafbarberio : Roma ha un sindaco geniale. Nel giorno del derby Roma-Lazio ha autorizzato anche la Maratona di Roma e la sfida tra… - Radiopescara : Le Frecce Tricolori aprono la Maratona di Roma. In 30 mila al via - D_Minuti : @dan_maze Chiedo a @gippu1 se sia mai successo nella stessa giornata le doppia coppia Stramilano-Derby di Italia e… -

Per l'Italia è stato l'azzurro Neka Crippa in 2h12'10" il primo che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta Il marocchino Taoufik Allam in 2h07'43' ha vinto ladi, seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08'45' e dal connazionale Rogers Keror in 2h10'50'. Per l'Italia è stato l'azzurro Neka Crippa in 2h12'10" il primo che ha tagliato il ...GRANDI NUMERI Per ladiè stata un'edizione di successo in termini di partecipazione: 13mila maratoneti al via, poi tanti staffettisti e il popolo della Stracittadina, la vera ...Vince ladiil marocchino Taoufik Allam in 2h07'43" seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08'45" e il connazionale Rogers Keror in 2h10'50". Per l'Italia è stato l'azzurro Neka Crippa in 2h12'10"...

Nell'ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti per l'afflusso dei turisti giunti a Roma per la maratona, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 9 persone in tutto il centro storico ...ROMA (ITALPRESS) – L’azzurro Iliass Aouani migliora il primato italiano di maratona con 2h07’16” (crono ufficioso) a Barcellona. Dopo tre anni viene superato il 2h07’19” di Eyob Faniel stabilito a ...