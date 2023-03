Maratona di Roma, Crippa è il primo degli italiani. 30 mila gli iscritti (Di domenica 19 marzo 2023) Roma – Una gara avvincente, e con ogni probabilità una delle più belle tra quelle corse nella capitale negli ultimi anni. Mattinata emozionante, sulle strade di Roma, in occasione della ventottesima edizione della Maratona (leggi qui). Ad imporsi, sul traguardo dei 42km e 195 metri, al termine di un acceso confronto agonistico, il quasi 34enne marocchino Taoufik Allam, che ha consegnato al suo Paese la prima vittoria nella prova capitolina con un buon 2h07:43 (prima personale demolito, vantava 2h11:30). Gara ad eliminazione, quella maschile, ben lanciata dalle lepri nella parte iniziale (1h03:28 il passaggio a metà percorso) e decisa da due episodi: il primo, intorno al 33esimo chilometro, quando lo strappo operato dal keniano Wilfred Kigen lascia sola al comando una coppia di atleti (con Allam); il secondo, a tre ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023)– Una gara avvincente, e con ogni probabilità una delle più belle tra quelle corse nella capitale negli ultimi anni. Mattinata emozionante, sulle strade di, in occasione della ventottesima edizione della(leggi qui). Ad imporsi, sul traguardo dei 42km e 195 metri, al termine di un acceso confronto agonistico, il quasi 34enne marocchino Taoufik Allam, che ha consegnato al suo Paese la prima vittoria nella prova capitolina con un buon 2h07:43 (prima personale demolito, vantava 2h11:30). Gara ad eliminazione, quella maschile, ben lanciata dalle lepri nella parte iniziale (1h03:28 il passaggio a metà percorso) e decisa da due episodi: il, intorno al 33esimo chilometro, quando lo strappo operato dal keniano Wilfred Kigen lascia sola al comando una coppia di atleti (con Allam); il secondo, a tre ...

